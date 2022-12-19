14 млн тонн агропродукції експортовано «зерновим коридором», - Мінінфраструктури

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 558 суден, які експортували 14 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, передають Українськi Новини.

"За дві доби (16-17 грудня) з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тис. тонн пшениці для Азії. Серед них балкер STAR EMERALD зі 71 тис. тонн пшениці для Індонезії. В портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 734 тис. тонн української агропродукції...У Босфорі 92 судна очікують на інспекційну перевірку JCC. Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстраціі на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише 3 на поточну добу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць.