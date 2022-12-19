УКАБ прогнозує скорочення посівів зернових на 22%

За попередніми оцінками, у 2023 році в Україні посівні площі під зерновими культурами становитимуть 8,7 млн га; це на 22% менше показника 2022 року та на 45% менше показника довоєнного 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

При цьому посівні площі під олійними прогнозуються на рівні 9,7 млн га, що на 32% перевищує показник 2022 року та на 9% більше показника 2021 року.

Експерти пояснюють, що збільшення посівів олійних та зменшення зернових насамперед буде спричинене тим, що у 2022 році значно зросла частка логістики в ціні зернових культур.

Крім цього, у 2022 році в Україні спостерігається тенденція до скорочення посівних площ від озимими, яку спричинили обмежені можливості експорту, дорога логістика та суттєва різниця в цінах по регіонах.

Зокрема, регіони поблизу морських портів та кордонів з ЄС мають вищу ціну на сільськогосподарську продукцію, ніж регіони на півночі та сході країни.

Загалом станом на грудень 2022 року з 28,4 млн га всіх посівних площ, що були в обробітку в 2021 року по всій території країни, на підконтрольній території України знаходяться 24,6 млн га (86%), з яких іще 3,8 млн га неможливо засіяти через близькість до лінії фронту, залишки снарядів тощо.

УКАБ прогнозує, що у 2023 року валовий збір зерна може становити 34 млн т, що на 37% менше показника 2022 року та на 60% менше показника 2021 року.

Валовий збір олійних культур очікується на рівні 19,3 млн т, що на 13% більше показника 2022 року та на 15% менше показника 2021 року.

Водночас через зниження внесення добрив на 50-60%, значні незібрані площі кукурудзи в полях, нестачу фінансування та необхідність суттєвої економії, очікувана врожайність наступного року знизиться залежно від регіону і культури на 10-30% порівняно із середньою врожайністю минулих років.

З огляду на прогнозовані валові обсяги виробництва та внутрішні потреби України, експортний потенціал зернових та олійних культур в 2023/24 МР буде близько 35 млн т, або 3 млн т на місяць.

Для порівнвння, у 2021/22 МР експортний потенціал був на рівні 85 млн т зернових та олійних, або 7 млн т на місяць.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 листопада озимі зернові посіяно на 4,5 млн га, що становить 94% до прогнозу. У семи областях аграрії завершили сівбу озимих зернових.

Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 999 тис. га, або 104% до прогнозу.