ФАО: 25% сільських домогосподарств України зупинили або зменшили виробництво через війну

В Україні 25% сільськогосподарських домогосподарств зупинили або зменшили обсяги виробництва продукції через війну.

Про це розповіла провідна аналітикиня з досліджень Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка під час презентації результатів дослідження впливу війни на сільські господарства в Україні у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"За результатами нашого дослідження близько 25% сільського населення, яке займається сільськогосподарською діяльністю зупинили або зменшили обсяги виробництва продукції через війну", - сказала вона.

Бурка зазначила, що у прифронтових областях 38% сільськогосподарських домогосподарств зупинили або зменшили обсяги виробництва продукції через війну. Зокрема, у Сумській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Миколаївській областях таких домогосподарств 40%.

Водночас понад 55% домогосподарств повідомили про зниження своїх доходів від виробництва сільськогосподарської продукції. З них 30% відзначили різке (на понад чверть) та значне (на понад 50%) зниження доходів. При цьому, більшість респондентів відповіли, що витрачають майже половину доходу на продукти харчування.

За оцінками ФАО, через війну сільські домогосподарства в Україні зазнали близько 2,25 млрд дол. США збитків. З них близько 1,26 млрд дол. збитків завдано у галузі рослинництва та 0,98 млрд дол. - тваринництва.

Під час дослідження було опитано 5 230 сільських домогосподарств у 22 областях України, за винятком територій Луганської та Херсонської областей, які на момент проведення не були під контролем українського уряду. Середній розмір домогосподарств - 4 особи.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками KSE Агроцентр, станом на 15 вересня 2022 року непрямі втрати в сільському господарстві України внаслідок агресії рф становлять 34,25 млрд доларів США.

Зокрема, зниження виробництва сільгоспкультур спричинило збитки у розмірі 14,2 млрд дол. Зменшення виробництва продукції тваринництва спричинили 348,7 млн дол. збитків. Йдеться про скорочення виробництва у живій вазі, а також річне зменшення виробництва молока, яєць та продукції бджільництва - очікуваний спад на рівні 10%.