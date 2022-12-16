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ФАО планує у 2023 році допомогти українському агросектору на понад $200 мільйонів
17:46 16.12.2022 |
У наступному році Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) планує допомогти 500 тис. українських господарств відновити сільськогосподарську діяльність.
Про це розповів голова офісу ФАО в Україні П'єр Вотьє під час пресконференції у Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"У 2022 році ми допомогли 40 тис. домогосподарствам відновити (сільськогосподарську - ред.) діяльність. У новому році разом з Мінагрополітики ми плануємо збільшити кількість домогосподарств, яким ми допоможемо відновити сільськогосподарську діяльність, до 500 тис.", - сказав він.
Вотьє зазначив, що загалом допомоги у відновленні сільськогосподарської діяльності потребують 1,5 млн людей в Україні.
Речниця ФАО Вікторія Михальчук додала, що допомога надається домогосподарствам на прифронтових територіях.
За її словами, попередньо у 2023 році на допомогу українському агросектору ФАО планує спрямувати 205 млн дол. США. З них 100 млн дол. - безпосередньо на підтримку сільськогосподарських домогосподарств.
Як повідомляв Укрінформ, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади у серпні розпочала проєкт із забезпечення українських аграріїв рукавами для зберігання зерна. Українські фермери отримають близько 31 тис. зернових рукавів, місткістю 200 тонн кожен, що забезпечить зберігання близько 30% від загальнонаціональної потреби. За попередніми оцінками, потреба у зберіганні становить 15,7 млн т.
Крім цього, ФАО за фінансової підтримки уряду Японії у серпні почала надавати допомогу сільськогосподарським підприємствам (земельні угіддя яких не перевищують 50 гектарів) у забезпеченні насінням озимих та ярих культур під урожай 2023 року.
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