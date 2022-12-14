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З українських морпортів вийшли чотири судна з агропродукцією для Азії
17:23 14.12.2022 |
У середу, 14 грудня, з морських портів Одеської області вийшло чотири судна з 69,5 тис. т агропродукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
"Зернова ініціатива": з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 69,5 тис. тонн агропродукції для Азії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед цих суден є танкери SELINA II та MED PACIFIC, які доставлять 54 тис. т соняшникової олії для Індії.
Наразі в портах Одещини обробляється 21 судно. На них буде завантажено 665,8 тис. т української агропродукції.
«Зерновим коридором» рухається 1 судно під завантаження 63,5 тис. т агропродукції.
У Мінінфраструктури наголошують, що ситуація з чергою "стабільно важка": рф так само реєструє не більше 3 суден на день при необхідних 12. Нині у Босфорі 81 судно очікує на перевірку (61 - на вхід, 20 - на вихід).
Загалом із 1 серпня з портів Одеської області вийшли 554 судна, які вивезли до країн Азії, Європи та Африки 13,9 млн т українського продовольства.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина домовилися про продовження "ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів. Ініціатива починала роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством в її межах вийшло з порту Одеси 1 серпня.
У жовтні росія свідомо почала затримувати повноцінну реалізацію «зернової ініціативи», через що у Босфорі сформувалася черга з суден, навантажених українською агропродукцією.
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