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АНАЛІТИКА

З українських портів вийшли ще вісім суден з зерном для Азії та Європи

11:12 13.12.2022 |

Новини АПК

 

З портів Одеської області сьогодні, 13 грудня, вийшли ще вісім суден з 238,6 тисячами тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Повідомляється, що наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебувають 23 судна. На них завантажують 690 тисяч тонн української агропродукції.

Загалом з 1 серпня з одеських портів вийшли 550 суден, які експортували 13,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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