Білорусь готова на транзит українського зерна для його експорту з портів Литви, - ООН

Білорусь без попередніх умов готова дозволити транзит українського зерна через свою територію для експорту з портів Литви.

Про це йдеться в повідомленні речника Генсека ООН Стафена Дюжарріка.

Під час зустрічі Генсека ООН та заступника міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевіча, останній запевнив, що його країна готова без попередніх умов погодиться на транзит українського зерна через свою територію для експорту з портів Литви.

Амбразевіч також додав, що прохання свого уряду мати можливість експортувати власну продукцію добрив, яка зараз перебуває під санкціями.