У листопаді експорт агропродукції збільшився на 4% до 7,2 млн тонн, - УКАБ

У листопаді експорт аграрної продукції збільшився на 4% порівняно з жовтнем до 7,2 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), повідомляють Українськi Новини.

"В листопаді через роботу "зернового коридору" вдалося вивести лише 2,6 млн т (для порівняння в жовтні цей показник становив 4,2 млн т). Інший обсяг експортується альтернативними шляхами. Однак, обов'язково потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон. Багато продукції зараз знаходиться в чергах на виїзд як залізницею, так і автомобільними транспортом, що негативно вплине на показники експорту альтернативними шляхами в наступному місяці", - йдеться в повідомленні.

У листопаді порівняно з жовтнем експорт зернових культур збільшився на 4% до 4,7 млн тонн (кукурудза - 54%, пшениця - 38%, ячмінь - 8%), експорт олійних культур збільшився на 10% до 1,3 млн тонн (ріпак - 40%, насіння соняшнику - 30% та сої - 29%), експорт олії - на 3% до 515,8 тис. тонн (соняшникова олія - 94%, соєва - 4%), при цьому експорт макухи після вилучення олій зменшився на 21% до 341,9 тис. тонн (соняшникова - 88%, соєва - 12%).

Як повідомляли Українськi Новини, за 11 міс. 2022 року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості на загальну суму 21,1 млрд доларів.

Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 - червень 2023) станом на 5 грудня становлять 18,276 млн тонн, що на 29,9%, або на 7,8 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.