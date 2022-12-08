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АНАЛІТИКА

Порти Великої Одеси відправили ще три судна з агропродукцією для Африки та Азії

13:31 08.12.2022 |

Новини АПК

 

З портів Великої Одеси в межах "Чорноморської зернової ініціативи" вийшли ще три судна з 78,6 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії, повідомило Міністерство інфраструктури України у фейсбуці у четвер.

Серед відправлених суден - балкер FULMAR S із 11,5 тис. тонн агропродукції для Єгипту.

Загалом станом на четвер у портах Великої Одеси під обробленням перебувають 20 суден. На них завантажують 557,4 тисячі тонн української агропродукції.

У бік України "зерновим коридором" ідуть іще чотири судна під завантаження 80 тис. тонн агропродукції.

За даними Мінінфраструктури, з 1 серпня із портів Великої Одеси вийшло 531 судно, яким експортовано 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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