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Порти Великої Одеси відправили ще три судна з агропродукцією для Африки та Азії
13:31 08.12.2022 |
З портів Великої Одеси в межах "Чорноморської зернової ініціативи" вийшли ще три судна з 78,6 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії, повідомило Міністерство інфраструктури України у фейсбуці у четвер.
Серед відправлених суден - балкер FULMAR S із 11,5 тис. тонн агропродукції для Єгипту.
Загалом станом на четвер у портах Великої Одеси під обробленням перебувають 20 суден. На них завантажують 557,4 тисячі тонн української агропродукції.
У бік України "зерновим коридором" ідуть іще чотири судна під завантаження 80 тис. тонн агропродукції.
За даними Мінінфраструктури, з 1 серпня із портів Великої Одеси вийшло 531 судно, яким експортовано 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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