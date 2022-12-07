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АНАЛІТИКА

З одеських портів вийшли ще чотири судна з зерном для Азії та Європи

13:37 07.12.2022 |

Новини АПК

 

З українських портів 7 грудня вийшли ще чотири судна з 149,3 тисячами тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Серед судів, зокрема, балкер SUGAR з 37,5 тисячами тонн олії для Індії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебуває 20 суден. На них завантажують 613,2 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються три судна під завантаження 162,4 тисячами тонн агропродукції.

Загалом 1 серпня з портів Одеської області вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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