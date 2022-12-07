Рада може дозволити виробництво харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях без отримання дозволу

Комітет з питань аграрної та земельної політики пропонує парламенту демонополізувати ринок ветпослуг, дозволити малому бізнесу виробляти харчові продукти тваринного походження без отримання експлуатаційного дозволу, спростити реєстрацію веткормів та дозволити ввезення дозволених до ЄС кормових добавок без їх додаткової реєстрації.

Відповідний законопроєкт №8150 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну медицину та благополуччя тварин" зареєстровано у Верховній Раді України у жовтні, повідомляється на сайті профільного комітету парламенту у вівторок.

Документ розроблявся Міністерством аграрної політики та продовольства та експертною робочою групою, до якої увійшли представники державних органів (Держпродспоживслужби, МОЗ) та профільних асоціацій (Ліги виробників харчових продуктів, Європейської бізнес-асоціації, Американської торгової палати в Україні тощо).

За даними Комітету, основна мета законопроєкту - гарантування ефективного державного контролю у сфері безпеки та якості харчових продуктів і захист прав споживачів.

"Низка норм дозволить споживачам отримувати безпечну продукцію, зокрема завдяки посиленню гігієнічних вимог та більш точного маркування. Є в документі і євроінтеграційні норми, що сприяють виконанню міжнародних та євроінтеграційних зобов'язань України, регулюється поводження із сільгосптваринами на рівні європейського законодавства, забезпечується підготовка осіб щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин", - зазначається у повідомленні комітету.

Також відомство зазначило, що деякі запропоновані у законопроєкті положення викликали негативну реакцію у зоозахисної спільноти - захисники тварин стверджують, що виключення норм щодо заборони жорстокого поводження з тваринами призведуть до послаблення законодавства в цій сфері.

У відповідь на це Комітет наголосив, що норми про жорстоке поводження з тваринами не виключаються, оскільки вони вже містяться у прийнятому у 2021 році базовому законі №1206 "Про ветеринарну медицину", який визначає правила поводження з сільськогосподарськими тваринами та умови їхнього забою. Також відповідну сферу регулюють накази Міністерства економіки №224 від 8 лютого 2021 року та наказ Мінагрополітики №628 від 29 серпня 2022 року.

"Норми у зазначених актах обов'язкові до виконання. А новий закон "Про ветеринарну медицину" №1206, якими регулюється захист сільгосптварин, повністю євроінтеграційний, містить максимальний захист тварин від жорстокого поводження та визначає широкий спектр вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин, зокрема під час їхнього забою, виключаючи будь-які страждання тварин", - зазначив Комітет.

Відомство наголосило, що у законопроєкті №8150 йдеться не про послаблення норм поводження з тваринами, а про усунення дублювання повноважень і законодавчих колізій. Однак, враховуючи чутливість теми і упередження, що виникли у громадянського суспільства проти деяких положень законопроєкту, доцільно переглянути норми, що їх викликають.

"Наша мета - підтримка аграріїв, виробників, українських споживачів і гарантування продовольчої безпеки країни та світу. Гуманність, яка є базовим європейським принципом, жодним чином не може бути поставлена під сумнів", - констатував Комітет у повідомленні.