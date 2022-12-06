Україна цьогоріч експортувала агропродукції на понад $21 мільярд, – Мінекономіки

За 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості на загальну суму $21,1 млрд.

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю телеканалу СNN, передає пресслужба Мінекономіки.

"В обсягах це на 16,7%, а в вартості - на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року", - пояснила вона.

За її словами, попри суттєві втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію РФ, Україна зберігає значний експортний потенціал в агросфері.

Так, серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема:

* кукурудзи (21,9 млн тонн на суму $5,3 млрд);

* пшениці (9,6 млн тонн на суму $2,3 млрд);

* олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму $5 млрд);

* насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму $1,4 млрд);

* шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму $671,2 млн).

За даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства, збитки (прямі втрати) аграрного сектору внаслідок повномасштабної війни сягнули $6,6 млрд. Непрямі - $34,25 млрд.

Як підкреслила Юлія Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають "зернова ініціатива", що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine, ініційована президентом Володимиром Зеленським у листопаді.

Із початку роботи "зернового коридору" Україна експортувала 13 млн тонн агропродукції. Водночас на реалізацію програми Grain from Ukraine, до участі в якій долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, залучено понад $180 млн.