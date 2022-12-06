Земельні ресурси України через війну зазнали шкоди майже на 449 мільярдів

Земельні ресурси України внаслідок збройної агресії росії зазнали шкоди на 448,9 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держекоінспекція в Телеграмі.

«Держекоінспекція зафіксувала, що станом на 30 листопада 2022 року внаслідок збройної агресії забруднено 291 826 950м² та засмічено 8 099 793 440м² українських земель, сума шкоди становить 448,9 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через війну сотні гектарів земельного фонду України засміченні відходами, забрудненні шкідливими речовинами, які вивільнюються у результаті детонування та зазнають пошкодження структури ґрунтового покриву. Ці чинники призводять до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт та, як наслідок, до відсутності врожаю на землях, які були порушенні в результаті військової агресії.

«Знищення українських земель - це злочин проти довкілля України та проблема світового масштабу, яка несе ризики настання продовольчої кризи та неможливості гарантування продовольчої безпеки для людства у майбутньому», - додали в інспекції.

Як повідомлялося, згідно з даними міжнародної організації ФАО (Food and Agriculture Organization), яка діє під патронатом ООН, до початку повномасштабного вторгнення росії, 20% сільськогосподарських земель України зазнали суттєвої деградації, а рівень їх розораності сягав 53%, і був одним з найвищих у світі. До прикладу у Польщі цей показник становить 36,5%, у Німеччині - 34,1%, у США - 17,5%, а в Китаї - 12%.