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АНАЛІТИКА

Земельні ресурси України через війну зазнали шкоди майже на 449 мільярдів

16:44 05.12.2022 |

Новини АПК, Україна

 

Земельні ресурси України внаслідок збройної агресії росії зазнали шкоди на 448,9 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держекоінспекція в Телеграмі.

«Держекоінспекція зафіксувала, що станом на 30 листопада 2022 року внаслідок збройної агресії забруднено 291 826 950м² та засмічено 8 099 793 440м² українських земель, сума шкоди становить 448,9 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через війну сотні гектарів земельного фонду України засміченні відходами, забрудненні шкідливими речовинами, які вивільнюються у результаті детонування та зазнають пошкодження структури ґрунтового покриву. Ці чинники призводять до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт та, як наслідок, до відсутності врожаю на землях, які були порушенні в результаті військової агресії.

«Знищення українських земель - це злочин проти довкілля України та проблема світового масштабу, яка несе ризики настання продовольчої кризи та неможливості гарантування продовольчої безпеки для людства у майбутньому», - додали в інспекції.

Як повідомлялося, згідно з даними міжнародної організації ФАО (Food and Agriculture Organization), яка діє під патронатом ООН, до початку повномасштабного вторгнення росії, 20% сільськогосподарських земель України зазнали суттєвої деградації, а рівень їх розораності сягав 53%, і був одним з найвищих у світі. До прикладу у Польщі цей показник становить 36,5%, у Німеччині - 34,1%, у США - 17,5%, а в Китаї - 12%.
 

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