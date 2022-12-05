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Grain from Ukraine: Ефіопія отримала перше гуманітарне зерно
09:10 05.12.2022 |
Перше судно в межах ініційованої Києвом гуманітарної програми "Зерно з України" (Grain from Ukraine) доправило 3 грудня до Ефіопії 25 тисяч тонн української пшениці, повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.
Він оголосив про цю гуманітарну програму під час саміту Великої двадцятки 15 листопада і вже наступного дня судно Nord Vind з вантажем пшениці вирушило до Ефіопії.
Другий корабель завершує завантажуватися в порту "Чорноморськ" і має наступного тижня вирушити до Ефіопії з 30 тисячам тонн пшениці на борту. Третє судно доправить 25 тисяч тонн пшениці у Сомалі.
Ініціатива отримала широку підтримку
Зерно для перших двох кораблів Україна закупила сама за рахунок державних коштів, а фрахт оплатили Німеччина та Японія. Для інших суден збіжжя купуватимуть за рахунок іноземних партнерів.
Під час міжнародного саміту з продовольчої безпеки, який відбувся в Києві 26 листопада, в день пам'яті жертв голодоморів, до програми Grain from Ukraine офіційно долучилася низка країн. На сьогодні ініціативу підтримали майже 30 держав, включаючи США, Францію, Великобританію, а також Європейський Союз, Організація Північноатлантичного договору (НАТО) та Організація Об'єднаних Націй. На її реалізацію залучили понад 180 мільйонів доларів США.
"Загалом у межах гуманітарної ініціативи "Зерно з України" наша держава планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену тощо", - зазначили в Офісі президента України.
В рамках програми зерно закуповуватимуть в українських виробників - пріоритетом є малі та середні підприємства - та доставлятимуть країнам, які перебувають на межі голоду.
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