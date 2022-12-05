Окупанти вкрали української пшениці щонайменше на $1 мільярд, – дані NASA





На окупованих територіях Росія вкрала українського зерна щонайменше на $1 млрд.

Про це свідчить дослідження програми NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства (NASA Harvest), передає Bloomberg.

Зазначається, що аналіз дає уявлення про те, що відбувається на окупованих територіях. Він використовує модель машинного навчання, яка виявляє зміни текстури та кольору на основі часових рядів супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраних або незібраних урожаїв. Водночас оцінки NASA Harvest стосуються тільки пшениці й поки що виключають інші культури чи продукти харчування, які зберігалися на складах.

Згідно з дослідженням, з непідконтрольних Україні територій зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовані вздовж лінії фронту.

Російські кораблі експортували зерно, ймовірно вивезене з окупованих територій, до різних країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

Команда експертів підрахувала, що аграрії цього року в Україні зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн перевищує інші провідні прогнози.

Раніше повідомлялося, що за допомогою підставної компанії та приховування геолокації суден Росія змогла викрасти з України зерна на суму щонайменше $530 млн, що можна класифікувати як воєнний злочин.