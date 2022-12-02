В Україні вже зібрали майже 42 мільйона тонн зерна

Українські аграрії станом на 1 грудня завершили збирання зернових та зернобобових культур із 9,4 млн га (85% від загальної площі посівів) і намолотили 41,9 млн т зерна при врожайності 44,4 ц/га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що аграрії вже намолотили:

15,5 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 61,3 ц/га з 2,5 млн га (60% від загальної площі посівів);

157 тис. т гречки при врожайності 13,6 ц/га зі 115 тис. га (98%);

99,5 тис. т проса при врожайності 23,2 ц/га з 42,9 тис. га (96%).

Також триває збір соняшнику, цю культуру зібрано на площі 4,6 млн га (97%) та намолочено 9,9 млн т насіння при врожайності 21,7 ц/га. Вже зібрано 3,6 млн т сої при врожайності 24,2 ц/га, площа -1,5 млн га (98%).

У міністерстві нагадали, що в Україні завершилося збирання пшениці, ячменю та гороху. Так, пшениці намолочено 19,4 млн т при врожайності 41,2 ц/га з 4,7 млн га (100% від загальної площі посівів), ячменю - 5,6 млн т при врожайності 35,1 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ), гороху - 261 тис. т при врожайності 23,4 ц/га зі 111,5 тис. га (100%).

Крім того, завершено збирання ріпаку на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т насіння при врожайності 28,9 ц/га.

Станом на 1 грудня в Україні накопано 8,6 млн т цукрових буряків при врожайності 498 ц/га на площі 173,5 тис. га (97%).

Аграрії Миколаївщини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур. Збирання цукрових буряків завершено на Вінниччини, Волині, Житомирщині, Тернопільщині та Чернігівщині.

Найбільше зернових та зернобобових культур намолотили сільгосптоваровиробники Вінниччини - 3,7 млн т. На другому місці Кіровоградщина - 3,4 млн т. Третю позицію займає Дніпропетровщина - майже 3 млн т.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини - 67,4 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 млн т. Зокрема, буде зібрано понад 51 млн т зернових та 16 млн т олійних.