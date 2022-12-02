З грудня перевезення зерна в Україні здорожчає в 2 рази, - УКАБ

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) заявляє, що витрати аграріїв на перевезення зерна залізницею з 1 грудня 2022 року зростають майже в 2 рази.

Про це йдеться у повідомленні асоціації, повідомляють Українськi Новини.

"Таке зростання спричинено рішенням АТ "Укрзалізниця" щодо збільшення фактичної ставки за користування вагоном-зерновозом на 53% з 2817 грн/добу до граничного рівня 4300 грн/добу та зменшенням швидкості перевезення зерна на 45%. Фактично, мінімальна вартість перевезення, наприклад, на середню відстань 650 км піднімається з 1100 грн/т до 2200 грн/т. Водночас фінальна вартість перевезення може бути лише вищою, адже АТ "Укрзалізниця" реалізовує послуги на користування зерновозами на аукціонах з підвищення цін", - йдеться в повідомленні.

Експерти УКАБ зазначають, що зважаючи на штучне обмеження пропозиції зерновозів на аукціонах з боку "Укрзалізниці", очікувати на здешевлення вартості перевезень не доводиться.

"Також продовжується накопичення черг з вагонів на західних переходах, що зменшує загальну швидкість перевезень. Минулого тижня УКАБ направив звернення до керівництва АТ "Укрзалізниця" щодо можливості не підвищувати ставку на зерновози одразу на 53%, проте поки отримали лише коментарі представників УЗ, що таке рішення відповідає зміненому місяць тому внутрішньому порядку "Укрзалізниці"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, наприкінці червня Міністерство інфраструктури підвищило тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом на 70%.