Через дії росії в «зерновому коридорі» застрягли 96 суден

Електронна черга дозволила зробити прозорим планування заходу та виходу суден у портах Великої Одеси, однак вона не вирішує проблеми інспекції в Босфорі.

Як передає Укрінформ, про це керівник ДП «Адміністрація морських портів України» Олексій Востріков повідомив у Фейсбуці.

«АМПУ принципово важливо було впровадити процес, який буде прозорим і зрозумілим для ринку. Ми це зробили за аналогією з дунайськими портами - започаткували електрону чергу. Але які б ефективні інструменти планування ми не впроваджували, в роботі «зернового коридору» є деструктивна позиція рф», - зазначив Востріков.

За його словами, саме через позицію росії, яка блокує роботу в Босфорі, за добу протокою проходить у середньому 3,5 судна на вхід та 3 на вихід - замість 24-30.

«Ми вже бачили минулого місяця чергу в Босфорі з понад 150 суден, які простоювали там більш ніж 30 діб. Тоді вирішували цю проблему спільно з ООН та Туреччиною. Сьогодні така тенденція повторюється», - наголосив очільник АМПУ.

Наразі черга в Босфорі вже сягнула 96 суден і буде зростати, якщо кількість інспекцій не збільшити. Завантаженість портів через не перевищує 50%.

Як зазначають в АМПУ, ситуація з блокуванням росією роботи «зернового коридора» обговорюється на щоденних галузевих нарадах і щотижневих нарадах з учасниками агроринку. Україна вже направила відповідне звернення до партнерів по ініціативі - ООН та Туреччини.

Нагадаємо, ДП «Адміністрація морських портів України» 26 жовтня запровадило електронну чергу на підхід та обробку суден, що прямують до портів Одеської області «зерновим коридором». У жовтні росія свідомо почала затримувати повноцінну реалізацію зернової ініціативи, через що у Босфорі сформувалася черга з суден, навантажених українською агропродукцією.