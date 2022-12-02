Із українських портів у четвер вийшли сім суховантажів із пшеницею та іншим продовольством

"1 грудня сім суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 266 747 тонн зерна та іншої агропродукції в рамках чорноморської зернової ініціативи", - повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

Судно Al Saad (55 тис. тонн пшениці) прямує до Індонезії, судно Golden Arsenal (27 тис. тонн пшениці) - до Алжиру, судно Peace M (25 тис. тонн кукурудзи) - до Єгипту. Суховантаж Trinity (53 820 тонн кукурудзи) вирушило до Ізраїлю, суховантаж Star Atlas (35 719 тонн соняшникового шроту та 31 608 тонн кукурудзи) - до Китаю.

Крім того, судно Nordic Skagen доставить до Іспанії 32,3 тис. тонн кукурудзи, суховантажне судно Oris Princess перевезе до Греції 6,3 тис. тонн пшениці.

В українські порти також прямують три судна, які в четвер пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 74 суховантажі очікують дозволу на захід у порти України, 21 завантажене судно готується до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 1 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 12 610 136 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1023 суден: 510 на прибуття в українські порти та 513 - на вихід із них", - резюмували у повідомленні.