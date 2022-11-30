Україна розраховує на збільшення до 25 на добу кількості інспекцій суден «зернової ініціативи» протягом місяця

Міністерство інфраструктури України працює над збільшенням кількості інспекцій суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми працюємо над тим, щоб, по-перше, збільшити кількість інспекцій мінімум до 25 на добу. Саме 25 інспекцій потрібні для того, щоб три порти працювали стабільно. По-друге, ще збільшити кількість інспекцій та додати до "зернової ініціативи" порти Миколаївського регіону. І по-третє, продовжити терміни щонайменше на рік", - сказав заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков під час Інфраструктурного дня, організованого Європейською Бізнес Асоціацією.

За його словами, наразі в рамках "зернової ініціативи" через інспекції в середньому за добу з початку листопада проходить 3,5 судна на вхід до портів і три - на вихід із портів. Це втричі менше від перевалочної спроможності трьох задіяних у "зерновій ініціативі" портів, наголосив Васьков.

Водночас збільшити кількість інспекцій до 25 він вважає за можливе протягом місяця.

Крім того, Васьков повідомив, що Україні вдалося досягти збільшення експорту та імпорту через Дунайський регіон більш ніж учетверо.

"Тут ми маємо показник у середньому 55-60 тис. тонн на добу фактичної переробної спроможності регіону, яка в подальшому лише збільшуватиметься", - заявив заступник міністра інфраструктури.