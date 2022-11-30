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АНАЛІТИКА

«Зерновим коридором» вже пройшли понад пів тисячі суден

23:16 29.11.2022 |

Новини АПК

 

По «зерновому коридору» станом на сьогодні пройшло 501 судно, було перевезено майже 12 млн 250 тисяч тонн збіжжя. Ще три судна вирушили з українських портів сьогодні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Спільного координаційного центру Чорноморської зернової ініціативи.

В інтерактивному документі руху суден "зерновим коридором вказано, що станом на зараз ним пройшло 501 судно.

Ще три судна вирушили з портів Чорноморська, Південного та Одеси до Італії та Туреччини з вантажами кукурудзи, пшениці та соняшникової олії.

Загальний обсяг збіжжя вже склав майже 12 млн 250 тисяч тонн. З них 41% кукурудза, 29% пшениця, 7% насіння ріпаку, 6% соняшникова олія.

Як повідомляв Укрінформ, Одеський припортовий завод перепрофілював виробничі потужності і долучився до відвантаження зернових на експорт у межах підписаної Україною міжнародної угоди «Про зерновий коридор».

Україна разом із партнерами шукає способи посилення зернової ініціативи та розширення її можливостей, оскільки росія все ще має можливість обмежувати її роботу. Так, станом на вчора, у черзі для проходу інспекції в Туреччині стояли 77 суден.
 

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