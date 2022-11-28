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Українські фермери зможуть безкоштовно отримати насіння для весняної посівної
14:58 28.11.2022 |
Українські фермери зможуть отримати насіння основних культур для весняної посівної у якості гуманітарної допомоги.
Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба відомства.
«Звернулися з запитами і є попередні підтвердження щодо надання Україні насіння основних культур як гуманітарної допомоги фермерами. Допомогу планується роздати до проведення весняних польових робіт», - розповів він.
Висоцький зазначив, що розподіл буде проводитися через Державний аграрний реєстр.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України планує розподіляти всю гуманітарну допомогу для сільгосптоваровиробників виключно через Державний аграрний реєстр, який було запущено 12 серпня 2022 року.
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