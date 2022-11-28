Фінансові новини
- |
- 28.11.22
- |
- 19:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фермерські господарства України отримають фінансову допомогу від Німеччини
14:42 28.11.2022 |
Німеччина підтримає роботу агросектору України, надавши до кінця цього року 9 млн євро на закупівлю генераторів, а також на допомогу у відновленні фермерських господарств, які постраждали від війни.
Про це розповів міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір під час зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.
За словами Оздеміра, Німеччина готує спільний проект на 5 млн євро для розвитку українського садівництва.
Сольський у свою чергу зазначив, що цей проєкт є дуже актуальним для України на тлі урядової програми, яка надає можливість отримати грант на розвиток власного садівництва, ягідництва та виноградарства. За п'ять місяців від її запуску погоджено грантів на понад 240 млн грн.
Як повідомлялося, у вересні Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 14,53 млн грн із резервного фонду держбюджету в рамках бюджетної програми "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", кошти підуть на видачу мікрогрантів для створення або розвитку садів, виноградників та вирощування ягід.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Європи одноголосно ухвалила рішення прирівняти порушення санкцій проти Росії до злочинів ЄС
|Страшний суд: Як цивілізований світ наближає трибунал для росії
|Кличко відповів на атаку Зеленського: «Маніпулювати не треба, починаються політичні танці»
|У Раді зареєстрували законопроєкт про Smart-ФОП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об'єктів - «Нафтогаз України»
|Банки отримали більше 20 тисяч заявок від потенційних позичальників за програмою пільгової іпотеки
|Український бізнес зможе купувати електроенергію дешевше на ринку ЄС, – «Оператор ринку»
|Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
|Одеський припортовий завод перепрофілювався на завантаження зерна на експорт
|В режимі екстрених відключень електроенергії мешканці Києва будуть отримувати електроенергію орієнтовно по 2-3 години двічі на добу
Бізнес
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY