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АНАЛІТИКА

Експорт «зерновим коридором» у листопаді знизиться мінімум на 28,6% через позицію РФ

06:47 28.11.2022 |

Новини АПК

 

Росія продовжує використовувати інструменти для штучного обмеження можливостей Чорноморської зернової ініціативи, яка днями була продовжена на 120 днів, затягуючи перевірки суден Спільним координаційним центром (СКЦ), заявляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Ми мали досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію Росії за день перевіряється в п'ять разів менше. У жовтні "Зернова ініціатива" дозволила експортувати 4,2 млн тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на 3 млн тонн. До того ж технічно ми можемо вийти на 6 млн тонн на місяць", - написав він на фейсбук-сторінці у неділю.

Кубраков додав, що 77 суден стоять у черзі для проходу інспекції у Туреччині, порти "Великої Одеси" використовують до 50% своїх потужностей, а вартість зерна зростає з кожним новим шантажем з боку Росії.

Він наголосив, що штучне затягування перевірок призводить до збитків із боку фермерів та судновласників: один день простою обходиться не менше $30 тис., а судна зараз очікують на інспекцію від двох до п'яти тижнів.

Міністр повідомив, що у неділю разом із послом США в Україні Бріджит Брінк та Спеціальним уповноваженим із санкційної політики США Джеймсом О'Браєном відвідали порт Одеси та порт "Південний" і обговорили з портовим та аграрним бізнесом способи посилення "Зернової ініціативи" та розширення її можливостей.

"Стратегічно ми маємо домогтися не лише прискорення інспекцій на Босфорі, а й приєднання до ініціативи портів Миколаєва та пролонгації угоди на термін не менше року", - зазначив Кубраков.

Він нагадав, що Україна офіційно звернулась до ООН та Туреччини із пропозицією про приєднання до ініціативи портів Миколаєва.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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