Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Grain from Ukraine: на саміті зібрано 150 мільйонів доларів

06:45 28.11.2022 |

Новини АПК

 


На саміті в Києві, присвяченому міжнародній продовольчій безпеці, було зібрано близько 150 мільйонів доларів для реалізації ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України"). Про це повідомив у суботу, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський.

"Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine - вже близько 150 мільйонів доларів. Робота продовжується. Готуємо до 60 кораблів", - сказав він у відеозверненні після завершення саміту.

За словами Зеленського, саміт з продовольчої безпеки підтримало понад 20 держав, і Україна має домовленості з багатьма партнерами про спільну роботу програми "Зерно з України". "ЄС, США, Франція, Великобританія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші", - зазначив український президент.

"Голод не повинен використовуватися як зброя"

Також Зеленський наголосив, що голод не повинен використовуватися як зброя. "Якби не українське продовольство, якби не наше спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах як Північ Африки або Близький Схід не вдалося би втримати. Саме цього хотіла Росія", - зауважив він.

Із 1 серпня, відколи вдалося зняти російську блокаду на експорт продовольства Чорним морем, Україна відправила близько 12 мільйонів тонн продовольства до 40 країн світу, додав Зеленський.

"З цього обсягу - понад 2,5 мільйона тонн країнам, у яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза. В рамках продовольчої програми ООН ми допомогли країнам, в яких люди голодують або на межі голоду. Це, зокрема Ефіопія, Ємен, також ми допомогали Сомалі та Афганістану", - повідомив президент.

Програма "Зерно з України"

26 листопада, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років, Україна запустила програму Grain from Ukraine ("Зерно з України"). Суть нової програми полягає в тому, щоби закуповувати його в українських виробників - пріоритетом є малі та середні підприємства - та передавати країнам, які перебувають на межі голоду.

До середини наступного року планується відправити близько 60 кораблів з українським зерном в деякі з найбідніших країн Африки, зокрема, в Ефіопію, Судан, Ємен і Сомалі.

Зерно для перших двох кораблів Україна закупила сама за рахунок державних коштів, а фрахт оплатили Німеччина та Японія. Для інших суден збіжжя купуватимуть за рахунок інших країн.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9600
  0,1116
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5433  0,11 0,27 40,3896  0,09 0,21
EUR 40,1463  0,06 0,16 41,3037  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес