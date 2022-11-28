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Grain from Ukraine: на саміті зібрано 150 мільйонів доларів
06:45 28.11.2022 |
На саміті в Києві, присвяченому міжнародній продовольчій безпеці, було зібрано близько 150 мільйонів доларів для реалізації ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України"). Про це повідомив у суботу, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський.
"Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine - вже близько 150 мільйонів доларів. Робота продовжується. Готуємо до 60 кораблів", - сказав він у відеозверненні після завершення саміту.
За словами Зеленського, саміт з продовольчої безпеки підтримало понад 20 держав, і Україна має домовленості з багатьма партнерами про спільну роботу програми "Зерно з України". "ЄС, США, Франція, Великобританія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші", - зазначив український президент.
"Голод не повинен використовуватися як зброя"
Також Зеленський наголосив, що голод не повинен використовуватися як зброя. "Якби не українське продовольство, якби не наше спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах як Північ Африки або Близький Схід не вдалося би втримати. Саме цього хотіла Росія", - зауважив він.
Із 1 серпня, відколи вдалося зняти російську блокаду на експорт продовольства Чорним морем, Україна відправила близько 12 мільйонів тонн продовольства до 40 країн світу, додав Зеленський.
"З цього обсягу - понад 2,5 мільйона тонн країнам, у яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза. В рамках продовольчої програми ООН ми допомогли країнам, в яких люди голодують або на межі голоду. Це, зокрема Ефіопія, Ємен, також ми допомогали Сомалі та Афганістану", - повідомив президент.
Програма "Зерно з України"
26 листопада, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років, Україна запустила програму Grain from Ukraine ("Зерно з України"). Суть нової програми полягає в тому, щоби закуповувати його в українських виробників - пріоритетом є малі та середні підприємства - та передавати країнам, які перебувають на межі голоду.
До середини наступного року планується відправити близько 60 кораблів з українським зерном в деякі з найбідніших країн Африки, зокрема, в Ефіопію, Судан, Ємен і Сомалі.
Зерно для перших двох кораблів Україна закупила сама за рахунок державних коштів, а фрахт оплатили Німеччина та Японія. Для інших суден збіжжя купуватимуть за рахунок інших країн.
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