В Україні вже зібрали 40,1 мільйона тонн зернових та зернобобових

Українські аграрії станом на 24 листопада завершили збирання зернових та зернобобових культур із 9,2 млн га (82% від загальної площі посівів) і намолотили 40,1 млн т зерна при врожайності 43,7 ц/га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що аграрії уже намолотили:

13,5 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 60,1 ц/га з 2,2 млн га (53% від загальної площі посівів);

156 тис. т гречки при врожайності 13,7 ц/га зі 115 тис. га (98%);

98 тис. т проса при врожайності 23,1 ц/га зі 42,6 тис. га (95%).

Також триває збір соняшнику, цю культуру зібрано на площі 4,5 млн га (96%) та намолочено 9,8 млн т насіння при врожайності 21,7 ц/га. Вже зібрано 3,6 млн т сої при врожайності 24,1 ц/га, площа -1,5 млн га (97%).

В Україні завершився збір пшениці, ячменю та гороху. Так, пшениці намолочено 19,4 млн т при врожайності 41,2 ц/га з 4,7 млн га (100% від загальної площі посівів), ячменю - 5,6 млн т при врожайності 35,1 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ), гороху - 261 тис. т при врожайності 23,4 ц/га зі 111,5 тис га (100%).

Крім того, завершено збір ріпаку на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т насіння при врожайності 28,9 ц/га.

Аграрії Миколаївщини та Одещини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.

За даними міністерства, найбільше зерна намолотили сільгосптоваровиробники Вінниччини - 3,7 млн т зерна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини - 65,6 ц/га.

Станом на 24 листопада в Україні накопано 8,2 млн т цукрових буряків при врожайності 495 ц/га на площі 166 тис. га (93%).

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 млн т. Зокрема, буде зібрано понад 51 млн т зернових та 16 млн т олійних.