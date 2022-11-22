Органічну продукцію в Україні у 2021 р. вирощували на 370 тис. га - заступник міністра агрополітики

Загальна площа сільськогосподарських угідь з органічним статусом в Україні у 2021 році становила 370 тис. га, що дозволило країні посісти п'яте місце зі 126 країн світу за обсягами експорту органічної продукції до ЄС з часткою 6,6% цього ринку.

Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час свого виступу на Online Organic Export Days, у 2020 році Україна посіла 21 місце у світі та 13-те у Європі за площею органічних сільськогосподарських угідь.

Висоцький також нагадав, що в Україні органічна продукція виготовляється переважно з дотриманням законодавства ЄС та США, її сертифікують понад 20 іноземних органів. Крім того, Мінагрополітики вже уповноважив 31 інспекторів усередині країни для контролю за дотриманням національного законодавства у сфері органічного виробництва.

За даними заступника міністра, Мінагрополітики також працює над завершенням формування правових засад контролю у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Міжнародний онлайн-захід Online Organic Export Days триватиме до 2 грудня на платформі B2Match. Мета конференції - презентувати імпортерам потенціал органічного сектора України та налагодити співпрацю між органічними виробниками України, Албанії, Сербії та іноземними покупцями.

В організації заходу беруть участь український Офіс із розвитку підприємництва та експорту спільно з Організаційною ініціативою та швейцарсько-українськими програмами "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України" та "Органічна торгівля заради розвитку в Східній Європі".

