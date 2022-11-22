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Україна знизила експорт зерна на 31,7% до 16,2 млн тонн з початку 2022/2023
10:32 22.11.2022 |
Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 - червень 2023) станом на 21 листопада становлять 16,239 млн тонн, що на 31,7%, або на 7,527 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українські Новини.
Вже експортовано 6 280 тис. тонн пшениці, 1 337 тис. тонн ячменю та 8 553 тис. тонн кукурудзи.
При цьому за вказаний період знизився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур на 1,8%, або на 0,9 тис. тонн, до 48,3 тис. тонн.
Як повідомляли Українськi Новини, Україна, враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, очікує на отримання від цьогорічного експорту зернових щонайменше 20 млрд доларів.
5 серпня з морських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським зерном.
Фактичні обсяги експорту Україною зерна за підсумками 2021/2022 маркетингового року (липень 2021 - червень 2022) становили 48,508 млн тонн, що на 8,5%, або на 3,79 млн тонн більше, ніж минулого маркетингового року.
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