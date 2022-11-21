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АНАЛІТИКА

Україна стала найбільшим постачальником вершкового масла та сиру до ЄС

16:17 21.11.2022 |

Новини АПК

Україна стала найбільшим постачальником вершкового масла та сиру до ЄС

 

Україна за три квартали 2022 року стала найбільшим постачальником вершкового масла та сиру до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє аналітичне агентство Інфоагро з посиланням на дані Єврокомісії про торгівлю молочними продуктами.

Зазначається, що за підсумками дев'яти місяців Україна експортувала в ЄС 4,3 тис. т вершкового масла і посідає першу позицію в рейтингу. За даними аналітиків, конкуренцію вітчизняній продукції складають Туреччина та Нова Зеландія, але за підсумками року Україна збереже лідерські позиції.

За цей же період у ЄС з України поставлено 1,5 тис. т товару по сирному коду. В агентстві наголошують, що найбільшим постачальником цього товару до ЄС Україна стала вперше. Аналітики прогнозують, що за підсумками року Україна може опинитись на другому місці за обсягами постачання сирів до ЄС.

Експерти пояснюють, що збільшити експорт вершкового масла та сиру українським компаніям вдалось завдяки зміні промислового балансу через війну, зняттю торговельних обмежень із боку ЄС та сприятливій ціновій кон'юнктурі для ЄС та України.

Як повідомлялося, у січні - вересні 2022 року Україна експортувала 72,43 тис. т молочної продукції, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: Укрінформ
 

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