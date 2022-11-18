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Українські аграрії зменшили посіви озимих на 30%, – Мінагрополітики
15:13 18.11.2022 |
Українські аграрії сіють на 20-30% менше озимих культур, порівняно з минулим роком.
Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.
"На момент вторгнення РФ фермери мали засіяні землі і певний запас добрив і палива. Тому ми максимально відсіялися в тих умовах, які були, незважаючи на проблеми з кредитами, дизелем, цінами, з логістикою, неможливістю реалізувати вирощене. За це треба віддати належне фермерам. Але всі ці проблеми відображаються на посівах озимини. Вони сіють на 20-30% менше, аніж минулого року", - розповів Сольський.
Він наголосив, що продовження російського вторгнення в Україну спричинить подальше зменшення посівів та урожайності.
"Всі мають розуміти, чим довше буде війна, тим менше буде зерна в Україні і тим більше загострюватимуться глобальні проблеми з зерном. Минулорічне зерно ми майже все вивезли. По урожаю за цей рік ми прогнозували 65 -67 мільйонів тонн зернових і олійних культур. Через погоду ми зменшимо трохи цей прогноз", - додав Сольський.
Як повідомлялося, українські аграрії вже завершили збір пшениці, урожай склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн).
За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю - 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи - в 42,11 млн тонн (+39%).
Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку - до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів - до 3,49 млн тонн (+24,9%).
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