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АНАЛІТИКА

В Україні вже зібрали 39,1 мільйонів тонн зернових та зернобобових - Мінагрополітики

14:27 18.11.2022 |

Новини АПК

 

Українські аграрії станом на 17 листопада завершили збирання зернових та зернобобових культур із 81% площ і намолотили 39,1 млн тонн зерна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики тв продовольства.

"Станом на 17.11.2022 збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 9 млн га (81%) при врожайності 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аграрії уже намолотили: 12,3 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 58,1 ц/га з 2,1 млн га (50% від загальної площі посівів); 156 тис. т гречки при врожайності 13,7 ц/га зі 115 тис га (98%); 98 тис. т проса при врожайності 23,1 ц/га зі 42,6 тис. га (95%).

Також триває збір соняшнику, цю культуру зібрано на площі 4,5 млн га (96%) та намолочено 9,8 млн т насіння при врожайності 21,7 ц/га.

Вже зібрано 3,6 млн т сої при врожайності 24 ц/га, площа -1,5 млн га (97%).

В Україні завершився збір пшениці, ячменю та гороху. Так, пшениці намолочено 19,4 млн т при врожайності 41,2 ц/га з 4,7 млн га (100% від загальної площі посівів), ячменю - 5,6 млн т при врожайності 35,1 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ), гороху - 261 тис. т при врожайності 23,4 ц/га зі 111,5 тис га (100%).

Крім того, завершено збір ріпаку на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т насіння при врожайності 28,9 ц/га.

Аграрії Миколаївщини першими завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур та намолотили майже 2 млн т зернових та зернобобових. Найбільше врожаю зібрали Вінниччина та Кіровоградщина, там намолотили понад 3 млн т зерна кожна.

За даними Мінагрополітики, найвища урожайність зернових та зернобобових культур - в аграріїв Хмельниччини (64,8 ц/га).

Цукрових буряків в Україні на 17 листопада накопали 7,9 млн т при врожайності 494 ц/га зі 161 тис га (90%).

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 млн т.
 

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