Фінансові новини
- |
- 18.11.22
- |
- 15:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вже зібрали 39,1 мільйонів тонн зернових та зернобобових - Мінагрополітики
14:27 18.11.2022 |
Українські аграрії станом на 17 листопада завершили збирання зернових та зернобобових культур із 81% площ і намолотили 39,1 млн тонн зерна.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики тв продовольства.
"Станом на 17.11.2022 збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 9 млн га (81%) при врожайності 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аграрії уже намолотили: 12,3 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 58,1 ц/га з 2,1 млн га (50% від загальної площі посівів); 156 тис. т гречки при врожайності 13,7 ц/га зі 115 тис га (98%); 98 тис. т проса при врожайності 23,1 ц/га зі 42,6 тис. га (95%).
Також триває збір соняшнику, цю культуру зібрано на площі 4,5 млн га (96%) та намолочено 9,8 млн т насіння при врожайності 21,7 ц/га.
Вже зібрано 3,6 млн т сої при врожайності 24 ц/га, площа -1,5 млн га (97%).
В Україні завершився збір пшениці, ячменю та гороху. Так, пшениці намолочено 19,4 млн т при врожайності 41,2 ц/га з 4,7 млн га (100% від загальної площі посівів), ячменю - 5,6 млн т при врожайності 35,1 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ), гороху - 261 тис. т при врожайності 23,4 ц/га зі 111,5 тис га (100%).
Крім того, завершено збір ріпаку на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т насіння при врожайності 28,9 ц/га.
Аграрії Миколаївщини першими завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур та намолотили майже 2 млн т зернових та зернобобових. Найбільше врожаю зібрали Вінниччина та Кіровоградщина, там намолотили понад 3 млн т зерна кожна.
За даними Мінагрополітики, найвища урожайність зернових та зернобобових культур - в аграріїв Хмельниччини (64,8 ц/га).
Цукрових буряків в Україні на 17 листопада накопали 7,9 млн т при врожайності 494 ц/га зі 161 тис га (90%).
Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 млн т.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
|Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні вже зібрали 39,1 мільйонів тонн зернових та зернобобових - Мінагрополітики
|Україна придбала зерно на перші два судна для програми Grain from Ukraine
|Інвестгрупа ICU погіршила прогноз спаду ВВП України у 2022 році до 35%
|Втратили понад чверть доходу через війну 58% українського бізнесу, ще 11% втратили його цілком - опитування
|Нафта готується до зниження другого тижня через занепокоєння попит
|Ціни на автогаз та інші види палива знову збереглися
Бізнес
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg
|Twitter може нарватися на мільярдні штрафи - Ілон Маск запевняє, що підкорятиметься законам
|Ілон Маск визнав, що Twitter може збанкрутувати. З компанії звільняються ключові співробітники
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку