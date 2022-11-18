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Артур Еш
Україна придбала зерно на перші два судна для програми Grain from Ukraine
14:22 18.11.2022 |
Україна придбала за державні кошти 50 тисяч тонн зерна для перших двох суден у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine.
Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю DW.
"Так, для отримувачів зерна (за програмю Grain from Ukraine - авт.) - це безкоштовні поставки. Україна починає, всі інші приєднуються. Тут будуть гроші і зусилля всіх країн, але зерно буде українське. Воно купується в українських трейдерів, які в свою чергу вже закуповують його в українських фермерів.Так, зерно для двох кораблів було закуплене за рахунок державних коштів України, для інших суден воно буде придбане за рахунок інших країн в результаті переговорів і тендерів - на абсолютно прозорих умовах", - сказав урядовець.
За словами Сольського, Україна витратила 420 млн грн з резервного фонду для закупівлі 50 тис. т зерна. Фрахт суден оплатили Японія і Німеччина. Перші два кораблі доставлять зерно в Ефіопію і Сомалі. Один з кораблів вже вийшов із порту, інший у грудні має стати під завантаження.
Країни, які можуть долучитися до процесу, визначаються під час переговорів між МЗС України, World Food Programm, а також іншими африканськими країнами - Єменом, Суданом, Конго та Нігерією.
Крім цього, відбувається аналіз продовольчої ситуації, який демонструє, де вона найгірша, де є проблеми з доступом до продуктів харчування, куди логістично швидко можливо доставити агропродукцію, адже не у всіх цих країнах є порти.
"Про Grain from Ukraine заявив Президент України, до ініціативи приєднуються й інші країни. Серед яких Німеччина, яка також заплатила за фрахт перших суден. Кількість кораблів щомісяця буде збільшуватися залежно від потреб і логістичних можливостей, а також від того, наскільки українська енергетична інфраструктура буде нормально працювати", - наголосив міністр.
Як повідомлялося, під егідою Президента Володимира Зеленського 15 листопада розпочала роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine, яка буде реалізована в партнерстві з World Food Program.
У межах програми Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасниці проєкту; Україна постачатиме його до бідних африканських країн.
Перше судно за програмою Grain from Ukraine прямує "зерновим коридором" до Ефіопії з 27 тис. т української пшениці на борту.
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