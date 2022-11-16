Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада спростила використання пестицидів і агрохімікатів

19:41 16.11.2022 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами".

За прийняття відповідного законопроєкту №4558 у повторному другому читанні та в цілому проголосували 274 народних депутати, свідчить інформація на сайті парламенту.

Метою документа у пояснювальній записці вказано "удосконалення правового регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами" та наближення законодавства України у цій сфері до норм ЄС.

Під таким поясненням із законодавства України виключаються положення про "спеціальні сировинні зони", а також особливі вимоги щодо застосування пестицидів та агрохімікатів на землях, які підлягають особливій охороні.

Водночас законом уточнюються повноваження центральних органів виконавчої влади у відповідній сфері, спрощуються вимоги до виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, утилізації пестицидів та агрохімікатів тощо.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що наразі законодаством визначено низку особливостей щодо "спеціальних сировинних зон" для дитячого і дієтичного харчування, включно із забороною будівництва промислових та хімічних об'єктів, а також будь-якої іншої діяльності, яка за результатами оцінки впливу на довкілля може призвести до погіршення його стану. Таким чином дозвіл на використання пестицидів та агрохімікатів у таких зонах може послаблювати або знижувати рівень охорони навколишнього середовища, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

"Аналогічне зауваження стосується також виключення із закону положень про особливості застосування пестицидів та агрохімікатів на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення... Законодавча ж ініціатива матиме ризик зниження рівня правової охорони та захисту відповідних територій та об'єктів, підвищуючи ймовірність негативного впливу на них, а, отже, і на життя і здоров'я людини", - вказують експерти ВРУ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0935
  1,7114
 4,70

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8732  0,11 0,28 40,6748  0,05 0,12
EUR 40,2210  0,20 0,49 41,4968  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,01 0,04 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес