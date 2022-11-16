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Рада має намір врегулювати ринок ГМО-продуктів
17:54 16.11.2022 |
Верховна Рада має намір врегулювати сферу поводження з генетично модифікованими організмами (ГМО) та вдосконалити систему оцінки їхніх ризиків щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище.
Ухвалення за основу відповідного законопроєкту №5839 "Про державне регулювання генетично інженерної діяльності та державний контроль за поводженням з ГМО та генетично модифікованою продукцією для гарантування продовольчої безпеки" на засіданні парламенту в середу підтримали 247 народних депутатів (за необхідних 226 голосах). Голос" Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
Відповідно до пояснювальної записки до документа, його прийняття дозволить розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО; удосконалити систему оцінки ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнього природного середовища.
Крім цього, документ дозволить запровадити європейські механізми держреєстрації ГМО в Україні, удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила її простежуваності, а також посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО та встановити відповідальність за порушення законодавства в цій сфері.
Таким чином, ухвалення проєкту закону дозволить домогтися системної сумісності українського законодавства із законодавством ЄС у сфері поводження з ГМО, що передбачено зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію.
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