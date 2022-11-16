Фінансові новини
- |
- 16.11.22
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
З українських портів у вівторок вийшли чотири судна з пшеницею, горохом та іншою продукцією АПК
08:51 16.11.2022 |
Про це повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).
"Сьогодні чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 95,4 тис. тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.
До Туреччини у вівторок вирушило судно Bozburun-M з 40 тис. тонн пшениці, Aysha M - з 6,3 тис. тонн соєвих бобів, Nada - з 6,1 тис. тонн гороху.
Крім цього, суховантажне судно Captain P Egglezos доставить до Китаю 43 тис. тонн соняшникового шроту.
Зазначається, що в українські порти прямують шість суден, які 15 листопада пройшли морським гуманітарним коридором.
СКЦ зазначає, що 65 суховантажів очікують на дозвіл на заходження у порти України, а також 14 завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція надасть Україні допомогу на 350 мільйонів доларів
|Байден попросив Конгрес виділити Україні 37 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні
|Байден заявив, що ракета, яка впала у Польщі, могла бути не з Росії
|Дуда: у нас поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по Польщі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.11.22
|Ціни на автогаз та інші види палива збереглися
|Ціни на нафту зросли після інциденту із судном біля берегів Оману
|ЄС нарощує підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури у відповідь на агресію РФ, – єврокомісарка
|З українських портів у вівторок вийшли чотири судна з пшеницею, горохом та іншою продукцією АПК
|Уряд змінив умови надання грантів у рамках програм «єРобота»
Бізнес
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки