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АНАЛІТИКА

З українських портів у вівторок вийшли чотири судна з пшеницею, горохом та іншою продукцією АПК

08:51 16.11.2022 |

Новини АПК

 

Про це повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Сьогодні чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 95,4 тис. тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

До Туреччини у вівторок вирушило судно Bozburun-M з 40 тис. тонн пшениці, Aysha M - з 6,3 тис. тонн соєвих бобів, Nada - з 6,1 тис. тонн гороху.

Крім цього, суховантажне судно Captain P Egglezos доставить до Китаю 43 тис. тонн соняшникового шроту.

Зазначається, що в українські порти прямують шість суден, які 15 листопада пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 65 суховантажів очікують на дозвіл на заходження у порти України, а також 14 завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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