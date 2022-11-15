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Св. Франциск Асізський
Чотири судна з українським продовольством прямують до Іспанії, Туреччини, Лівії
09:19 15.11.2022 |
Чотири суховантажі з кукурудзою, пшеницею та іншою продукцією АПК вийшли в понеділок з українських портів, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).
"Сьогодні чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 122 тис. тонн зерна та іншого продовольства у рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.
В Іспанію вирушило судно Otago Bay із 37,5 тис. тонн ячменю і 12,5 тис. тонн кукурудзи, а також суховантаж Canga Star із 6 тис. тонн соняшникового шроту.
Крім цього, суховантаж Lune B доставить до Туреччини 27 тис. тонн пшениці і 14 тис. тонн кукурудзи. До Лівії вирушило судно East Wind I із 25 тис. тонн ячменю.
Крім того, зазначено, що до українських портів прямують шість суден, які 14 листопада пройшли морським гуманітарним коридором.
СКЦ зазначає, що 60 суховантажів очікують дозволу на заходження до портів України, а також 16 завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.
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