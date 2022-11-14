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АНАЛІТИКА

Вісім суден доправлять українське зерно до Ємену, Іспанії, Оману, Китаю, Німеччини, Італії та Нідерландів

08:50 14.11.2022 |

Новини АПК

 

Із українських портів у неділю вийшли вісім суховантажів із пшеницею, кукурудзою та іншою продукцією АПК, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Сьогодні вісім суден вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 250 968 тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Stavros доставить 55,3 тис. тонн пшениці до Ємену, суховантажне судно Cebihan - 54,2 тис. тонн пшениці до Оману, судно Rising Falcon - 26,2 тис. тонн пшениці до Італії, суховантажне судно Ssi Erdogan Bey - 34,2 тис. тонн ріпаку - до Німеччини. Крім цього, до Іспанії вирушило суховантажне судно Belforest із 33 тис. тонн кукурудзи і 22 тис. ячменю, а також Lady Sema з 8,6 тис. тонн соняшникового насіння.

Судно Ps Pelican вирушило до Китаю, воно перевозить 37 тис. тонн соняшникової олії, суховантажне судно Besiktas Iceland доставить до Нідерландів 6,6 тис. тонн соняшникової олії.

Крім того, зазначається, що в українські порти прямують п'ять суден, які 13 листопада пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 61 суховантажне судно чекає дозволу на заходження у порти України, а також десять завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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