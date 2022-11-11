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АНАЛІТИКА

Україна завершила збір пшениці – врожай через війну впав на 40%

17:13 11.11.2022 |

Новини АПК

 

Українські аграрії завершили збір пшениці, урожай склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн).

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Загалом станом на 10 листопада збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%) при врожайності 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна, у тому числі:

* пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
* ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
* гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
* кукурудзи на зерно обмолочено 1,6 млн га (39%), при врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн;
* гречки обмолочено 112 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 153 тис. тонн;
* проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.

Крім того:

* збирання соняшника проведено на площі 4,4 млн га, (93%) намолочено 9,5 млн тонн насіння при врожайності 21,9 ц/га;
* збір сої проведено на площі 1,4 млн га, (91%) намолочено 3,4 млн тонн при врожайності 24 ц/га;
* ріпак зібрано на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
* цукрових буряків викопано на площі 149 тис. га, (83%) накопано 7,3 млн тонн солодких коренів при врожайності 489 ц/га.

За даними Мінагрополітики, сільгосптоваровиробники Вінниччини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,8 млн тонн зерна кожна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 63,7 ц/га.

Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю - 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи - в 42,11 млн тонн (+39%).

Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку - до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів - до 3,49 млн тонн (+24,9%).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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