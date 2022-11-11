Фінансові новини
- |
- 11.11.22
- |
- 19:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна завершила збір пшениці – врожай через війну впав на 40%
17:13 11.11.2022 |
Українські аграрії завершили збір пшениці, урожай склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн).
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Загалом станом на 10 листопада збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%) при врожайності 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна, у тому числі:
* пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
* ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
* гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
* кукурудзи на зерно обмолочено 1,6 млн га (39%), при врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн;
* гречки обмолочено 112 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 153 тис. тонн;
* проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.
Крім того:
* збирання соняшника проведено на площі 4,4 млн га, (93%) намолочено 9,5 млн тонн насіння при врожайності 21,9 ц/га;
* збір сої проведено на площі 1,4 млн га, (91%) намолочено 3,4 млн тонн при врожайності 24 ц/га;
* ріпак зібрано на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
* цукрових буряків викопано на площі 149 тис. га, (83%) накопано 7,3 млн тонн солодких коренів при врожайності 489 ц/га.
За даними Мінагрополітики, сільгосптоваровиробники Вінниччини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,8 млн тонн зерна кожна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 63,7 ц/га.
Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.
За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю - 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи - в 42,11 млн тонн (+39%).
Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку - до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів - до 3,49 млн тонн (+24,9%).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
|Споживчі настрої українців вперше з початку війни суттєво покращилися
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
|Росія – суспільство терпил. Як Путін збирається програти війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Непрямі втрати у сільському господарстві України внаслідок війни перевищують $34 мільярди
|Google сплатив до бюджету України ₴1,5 мільярда податків
|Правоохоронці завершили обшуки на Одеській митниці, знайшли прихованих товарів на 1,5 мільярда
|Україна потребує постачання електрообладнання з пострадянських країн - заступник міністра енергетики
|Україна завершила збір пшениці – врожай через війну впав на 40%
|Ще 4 судна з агропродукцією для країн Азії та Європи залишили українські порти
Бізнес
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер