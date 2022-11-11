Ще 4 судна з агропродукцією для країн Азії та Європи залишили українські порти

З морів портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у рамках "зернового коридору" в п'ятницю вийшли чотири судна зі 120 тис. тонн агропродукції.

Згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України, у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 25 суден - на них завантажується 741 тис. тонн української агропродукції.

Учора порти Великої Одеси взяли під завантаження чотири судна під 148 тис. тонн агропродукції.

Також "зерновим коридором" рухаються сім суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції. Зокрема, балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії (BUZBURUN M) та 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M).

З 1 вересня з портів Великої Одеси вийшли 442 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.