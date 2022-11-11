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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

USDA прогнозує збільшення виробництва пшениці у світі

 

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2022/23 маркетинговий рік, відповідно до якого прогнозує збільшення обсягів виробництва, споживання та експорту пшениці у світі.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на звіт USDA повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу у Фейсбуці.

Зазначається, що в оновленому прогнозі USDA збільшило прогноз світового виробництва пшениці на 1 млн т до 782,7 млн т. При цьому, очікується збільшення виробництва в Австралії (+1,5 млн т до 34,5 млн т), Казахстані (+1 млн т до 14 млн т) та Великобританії (+0,8 млн т до 15,4 млн т). Такі зростання обсягів виробництва повністю компенсують падіння в Аргентині (-2 млн т до 15,5 млн т) та ЄС (-0,5 млн т до 134,3 млн т).

Передбачається, що торгівля пшеницею зросте на 0,3 млн т до рекордних 208,7 млн т, головним чином за рахунок збільшення експорту з Австралії (+1 млн т до 26 млн т), Казахстану (+1 млн т до 9 млн т) та Великобританії (+0,3 млн т до 1,3 млн т), що компенсує скорочення експорту Аргентиною (-2 млн т до 10 млн т).

Прогнозовані глобальні кінцеві запаси збільшено на 0,3 млн т до 267,8 млн т зі збільшенням для Австралії, Індії та зменшення для ЄС.

Водночас, USDA прогнозує скорочення обсягів виробництва кукурудзи для ЄС (-1,2 млн т до 54,8 млн т), Південної Африки (-0,6 млн т до 16,7 млн т), Філіппін та Нігерії. Це падіння частково вдасться компенсувати збільшенням обсягів виробництва у США (+0,9 млн т до 353,8 млн т), Анголи, Малі, Пакистану, Туреччини та Сенегалу.

Експорт кукурудзи в 2022/23 МР очікується нижчим на 0,3 млн т - 182,7 млн т. Таке скорочення відбуватиметься за рахунок Південної Африки. Прогнозовані кінцеві запаси кукурудзи впали на 0,4 млн т до 300,8 млн.

Згідно з оновленими прогнозами USDA, у 2022/23 МР показники України щодо виробництва й експорту пшениці та кукурудзи залишаються без змін. Виробництво пшениці очікується на рівні 20,5 млн т, при цьому експорт становитиме 11 млн т. Виробництво кукурудзи очікується на рівні 31,5 млн т, при цьому експорт становитиме 15,5 млн т.
 

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