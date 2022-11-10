Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіциту ємностей для зберігання врожаю не передбачається, - Мінагрополітики

12:01 10.11.2022 |

Новини АПК

 

Дефіциту ємностей для зберігання врожаю не передбачається.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, проблема зберігання зерна вирішується, в тому числі завдяки гуманітарній допомозі від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та інших міжнародних партнерів.

Зокрема, завдяки цій допомозі було закуплено мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн.

"Зараз ці рукава активно роздаються, 30% аграріїв вже отримали засоби. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається", - підкреслив Висоцький.

За його словами, за вісім місяців війни Україна експортувала понад 26 млн тонн агропродукції.

"Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому", - зазначив Висоцький.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство аграрної політики і продовольства зберігає прогноз врожаю зернових і олійних культур на рівні 65-67 млн тонн у 2022 році.

Аграрії зібрали 2021 року 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.

Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур - 22,6 млн тонн.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3821
  0,3675
 1,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7500  0,04 0,10 40,6421  0,00 0,00
EUR 39,1073  0,10 0,26 40,2797  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес