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Дефіциту ємностей для зберігання врожаю не передбачається, - Мінагрополітики
12:01 10.11.2022 |
Дефіциту ємностей для зберігання врожаю не передбачається.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, проблема зберігання зерна вирішується, в тому числі завдяки гуманітарній допомозі від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та інших міжнародних партнерів.
Зокрема, завдяки цій допомозі було закуплено мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн.
"Зараз ці рукава активно роздаються, 30% аграріїв вже отримали засоби. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається", - підкреслив Висоцький.
За його словами, за вісім місяців війни Україна експортувала понад 26 млн тонн агропродукції.
"Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому", - зазначив Висоцький.
Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство аграрної політики і продовольства зберігає прогноз врожаю зернових і олійних культур на рівні 65-67 млн тонн у 2022 році.
Аграрії зібрали 2021 року 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.
Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур - 22,6 млн тонн.
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