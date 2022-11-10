З українських портів «зерновим коридором» вийшли три судна з олією

У межах "зернової ініціативи" 9 листопада з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшло три судна з українською олією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"Зернова ініціатива": з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшло 3 судна з 21,6 тис. тонн олії для країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до українських портів під завантаження рухаються 9 суден.

У вівторок, 8 листопада, до портів зайшло 7 балкерів за українською агропродукцією. Серед них балкер STARVOS під завантаження 55 тис. т пшениці для Ємену.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 10,1 млн т агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 435 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", яка діятиме до 22 листопада.

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.

Про вихід з ініціативи 29 жовтня заявила рф, проте попри цю заяву рух суден "зерновим коридором" було продовжено. У середу, 2 листопада, було оголошено про повернення росії до ініціативи.