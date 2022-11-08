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14 тис. аграріїв отримають 917 млн гривень у рамках програми підтримки виробників сільгосппродукції
13:36 08.11.2022 |
13 960 аграріїв отримають виплати на загальну суму 917 млн гривень у рамках програми підтримки виробників сільськогосподарської продукції.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
"На початку вересня Мінагрополітики анонсувало програму підтримки виробників сільгосппродукції за двома напрямами: перший - для аграріїв, які обробляють 1-120 га угідь сільськогосподарського призначення (виплата 3 100 грн на 1 га), другий - для тих, хто утримує від 3 до 100 корів (виплата 5 300 грн на корову). За результатами опрацьованих заявок учасниками програми стали вже 13 960 українських аграріїв. Відповідно до наказу, який вже затверджений Мінагрополітики за вересень 2022 року, заявники отримають 917 млн грн", - йдеться в ньому.
Зокрема 10 592 учасники програми за напрямом "Субсидія на одиницю (1 га) оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення" отримають виплати на суму 769 млн гривень на загальну площу 248 тис. га.
При цьому 148 млн гривень на утримання 27 864 корови будуть перераховані 3 368 учасникам програми за напрямом "Дотація на ВРХ (корови) усіх напрямів продуктивності".
"Окрім затверджених до виплати заявок на опрацюванні знаходиться ще понад 15 тисяч. Наразі реєстрація за програмою призупинена до завершення обробки отриманих заявок і визначення залишку коштів. Заявки учасників, які подавалися раніше, опрацьовуватимуться у встановленому порядку. Нагадаємо, що програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу. Загальна сума коштів - понад 1,5 млрд гривень" ,- йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Українськi Новини, у серпні Міністерство аграрної політики та продовольства запустило онлайн-платформу "Державний аграрний реєстр".
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