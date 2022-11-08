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Майже 80 суховантажів чекають дозволу на заходження до українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи
09:22 08.11.2022 |
До українських портів прямують вісім суховантажів, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором у рамках стамбульської зернової угоди, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).
"7 листопада вісім суден, що прибувають в Україну, пройшли морським гуманітарним коридором у рамках Чорноморської зернової ініціативи, прямуючи в українські порти", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, 77 суден очікують на дозвіл на заходження в українські порти, а також 15 завантажених суден готуються до інспекції в турецьких територіальних водах.
Уточнюється, що на 7 листопада загальний тоннаж зерна та іншого продовольства, експортованого з трьох українських портів, становить 10 067 175 тонн.
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