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АНАЛІТИКА

Майже 80 суховантажів чекають дозволу на заходження до українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи

09:22 08.11.2022 |

Новини АПК

 

До українських портів прямують вісім суховантажів, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором у рамках стамбульської зернової угоди, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"7 листопада вісім суден, що прибувають в Україну, пройшли морським гуманітарним коридором у рамках Чорноморської зернової ініціативи, прямуючи в українські порти", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, 77 суден очікують на дозвіл на заходження в українські порти, а також 15 завантажених суден готуються до інспекції в турецьких територіальних водах.

Уточнюється, що на 7 листопада загальний тоннаж зерна та іншого продовольства, експортованого з трьох українських портів, становить 10 067 175 тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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