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Україна у жовтні експортувала 6,9 мільйона тонн агропродукції
16:24 07.11.2022 |
У жовтні 2022 року Україна експортувала всіма маршрутами 6,9 мільйона тонн аграрної продукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"У жовтні загальний об'єм відвантажень с/г продукції всіма маршрутами склав 6,9 млн тонн", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що обсяги експорту пшениці та кукурудзи у жовтні не перевищили показників вересня: пшениці було відвантажено 2 млн т, а кукурудзи - 2,3 млн т.
Ріпаку в жовтні було експортовано 778 тис. т, що на 100 тис. т більше, ніж у вересні. Експорт соняшникової олії у жовтні становив 433 тис. т (проти 567 тис. т у вересні). У жовтні шротів було експортовано 457,2 тис. т (на 66 тис. т більше порівняно з вереснем).
Експорт ячменю у жовтні становив 383 тис. т (на 14 тис. т менше, ніж попереднього місяця). Насіння соняшнику було експортовано 290,4 тис. т (майже на 90 тис. т більше).
У Мінагрополітики зауважують, що обсяги експорту сої у жовтні порівняно з вереснем не змінились і становили понад 25 тис. т. При цьому обсяги експорту соєвих бобів скоротились до 230 тис. т, тоді як у вересні вони становили 240 тис. т.
У загальній структурі аграрного експорту в жовтні частка кукурудзи становила 33,6%, пшениці - 28,71 %, ріпаку - 11,28%, насіння соняшнику - 4,21%, соняшникової олії - 6,28%, шротів - 6,63%, ячменю - 5,56%, соєвих бобів - 3,34% та соєвої олії - 0,38%.
Загалом із 24 лютого обсяги поставок зернових, зернобобових, олійних культур і продуктів їх переробки становлять 26,2 млн т, з них - 10,2 млн т кукурудзи та 5,4 млн т - пшениці.
Загальний обсяг відправлень за цей період у розрізі культур: 10,2 млн т - кукурудза (39,09%), 5,4 млн т - пшениця (20,62%), 2,4 млн т - ріпак (9,01%), 2,3 млн т - соняшникова олія (8,85%), 2 млн т - насіння соняшнику (7,63%), 1,5 млн т - шроти (5,85%), 1,2 млн т - ячмінь (4,67%), 972 тис. т - соєві боби (3,70%), 151 тис. т - соєва олія (0,58%).
Як повідомляв Укрінформ, за даними Всеукраїнської аграрної ради, Україна у вересні експортувала 6,9 млн т аграрної продукції. Зокрема, 3,9 млн т було поставлено через морські порти у рамках "зернової ініціативи".
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