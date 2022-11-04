В Україні з'явиться офіс Продовольчої організації ООН

Кабінет міністрів і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН - FAO (ФАО) підписали угоду про створення в Україні Проєктного офісу ФАО та надання організацією допомоги нашій державі.

Документ 4 листопада підписали перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко та заступник Генерального директора ФАО Лоран Тома, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Переконана, з відкриттям Проєктного офісу співробітництво між ФАО та Україною, яке триває вже багато років, отримає нову динаміку. Посилення співпраці важливе сьогодні й з огляду на необхідність пролонгування "зернової ініціативи", терміни якої спливають 19 листопада. Україна сподівається на підтримку ФАО з цього питання", - зазначила Свириденко.

Своєю чергою заступник гендиректора ФАО Лоран Тома наголосив, що після початку широкомасштабних бойових дій організація розширила свою діяльність в Україні для підтримки сільгоспвиробництва та з метою захисту постраждалих від війни домогосподарств та громад.

"Ця угода дозволяє розширити співпрацю в країні, підвищити сільськогосподарський потенціал України та захистити продовольчу безпеку кожного вразливого українця", - зазначив Лоран Тома.

У пресслужбі Мінекономіки нагазали, що ФАО вже реалізує в Україні проєкт із постачання українським аграріям рукавів для зберігання зерна, обладнання для навантаження та розвантаження, а також модульних зерносховищ. Окрім цього ФАО допомагає дрібним фермерам з насінням озимої пшениці, а також реалізує низку інших проєктів.

У цілому на здійснення Плану швидкого реагування в Україні та Стратегії щодо підтримки зберігання зерна ФАО планує залучити $180,4 млн.

Нагадаємо Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Мета діяльності - забезпечення продовольчої безпеки у світі, підвищення рівня харчування та стандартів життя у країнах-членах. З Україною співпрацює з 2003 року, надаючи екстрену агропродовольчу допомогу та реалізуючи програми розвитку.