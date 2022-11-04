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Світові ціни на продовольство продовжують падати сьомий місяць поспіль - ООН
16:33 04.11.2022 |
У Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН ( FАО) заявили, що в жовтні світові ціни на продовольчі товари, окрім зернових культур, знизилися.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі організації.
"Порівняльний показник світових цін на продовольчі товари був загалом стабільним у жовтні, причому зростання цін на зернові було більш ніж компенсовано зниженням котирувань на інші основні продукти харчування", - заявили в організації.
Зазначається, що Індекс продовольчих цін FАО, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчий кошик, у жовтні становив у середньому 135,9 пункти, що незначно нижче рівня вересня (136).
Крім того, індекс знизився на 14,9% порівняно з його історичним максимумом, зафіксованим у березні 2022 року (159,7). Проте залишився на 2,0% вище рівня жовтня 2021 року.
Згідно з Індексом продовольчих цін FАО, світові ціни на продовольство падають уже сім місяців поспіль.
Як повідомляв Укрінформ, світові ціни на пшеницю зросли на 5% після призупинення росією «зернової угоди» 29 жовтня. 2 листопада було оголошено, що росія повернулася до угоди.
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