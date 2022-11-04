Україна зібрала 53,1 млн тонн урожаю основних сільгоспкультур, за тиждень намолочено 4,3 млн тонн - Мінагрополітики

Українські аграрії на 4 листопада зібрали 53,11 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 15,13 млн га, при цьому за період 28 жовтня - 4 листопада зібрала 4,3 млн тонн з 2 млн га, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у п'ятницю.

У повідомленні уточнюється, що за тиждень загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 2% - до 72% від раніше запланованих площ.

У розрізі культур завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Просо зібрано з 95% (без змін за тиждень), гречку - з 95% (+2 відсоткові пункти), соняшник - з 87% (+7 в.п.), сої - з 85% (+13 в.п.), цукрових буряків - з 73% (+14 в.п.), кукурудзи - з 27% (+7 в.п.)

За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці поточного сезону становить 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю - 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку - 3,1 млн тонн з 1,96 млн га, гороху - 261 тис. тонн із 111,5 тис. га.

Крім того, на 4 листопада сумарно зібрано 9 млн тонн соняшнику (+0,8 млн тонн за тиждень) з 4,1 млн га (+0,4 млн га), 6,4 млн тонн цукрових буряків (+1,2 млн тонн) зі 105 тис. га (+26,4 тис. га), 6,3 млн тонн кукурудзи (+1,8 млн тонн) з 1,1 млн га (+268 тис. га), 3,1 млн тонн сої (+0,5 млн тонн) з 1,3 млн га (+0,2 млн га), 151 тис. тонн гречки (+2 тис. тонн) зі 111 тис. га (+2 тис. га), а також 98 тис. тонн проса (+0,5 тис. тонн) із 42,6 тис. га (+0,6 тис. га).

За даними міністерства, середня врожайність за всіма культурами поточного сезону становить 40,7 ц/га, зокрема кукурудзи - 55,4 ц/га, пшениці - 41,2 ц/га, ячменю - 35,1 ц/га, ріпаку - 28,9 ц/га, сої - 23,9 ц/га, гороху - 23,4 ц/га, проса - 23,1 ц/га, соняшнику - 22,0 ц/га, гречки - 13,6 ц/га, цукрових буряків - 488 ц/га.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році зібрала рекордний урожай зернових, зернобобових та олійних культур у 106 млн тонн: зернових і зернобобових - 84 млн грн, олійних - 22,6 млн тонн.

Загалом минулого року було зібрано 32,4 млн тонн пшениці, 40 млн тонн кукурудзи, 10 млн тонн ячменю, 581,5 тис. тонн гороху, 191 тис. тонн проса, 110 тис. тонн гречки. Урожай соняшнику становив 16,3 млн тонн, сої - 3,4 млн тонн, ріпаку - 2,9 млн тонн.