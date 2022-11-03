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«Зерновий коридор» дав змогу вивезти вже 10 млн тонн продукції з українських портів - Гутерреш
17:14 03.11.2022 |
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш констатував, що за три місяці роботи "зернового коридору" через нього з українських портів по всьому світу доставлено 10 млн тонн продукції АПК, закликав докласти зусиль до продовження операції.
"Я радий повідомити, що сьогодні ініціатива досягла нової позначки: 10 млн тонн зерна та інших продуктів харчування перевезено через чорноморський коридор", - заявив Гутерреш у четвер. Він зазначив, що на це знадобилося лише три місяці.
Генсек знову подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за внесок у підтримку "зернового коридору" відкритим.
Він укотре зазначив, що тепер усім учасникам "Чорноморської зернової ініціативи" необхідно докласти зусиль до її продовження, а також до усунення решти перешкод.
У свою чергу представниця ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ) Ісміні Палла повідомила, що в четвер делегація Росії повернулася до участі в огляді суховантажів у рамках "зернової угоди".
"Сьогодні делегація Російської Федерації відновила роботу у СКЦ та приєдналася до інспекцій", - сказала вона.
Палла зазначила, що в четвер сім суден, які перевозять загалом 290 102 тонни зерна та іншого продовольства, проходять транзитом морським гуманітарним коридором у рамках "Чорноморської зернової ініціативи".
Три суховантажні машини Key Knight (66 750 тонн кукурудзи), Christina B (62 258 тонн кукурудзи) та Sveti Dujam (31 908 тонн соняшникового шроту) прямують до Китаю. Судно Elefsis доставить до Іспанії 64,3 тис. тонн пшениці. Судно Rio перевозить до Італії 9,1 тис. тонн пшениці.
Крім цього, суховантажне судно Rattana Naree йде до Нідерландів із 26 786 тоннами соєвих бобів, а суховантажне судно Esentepe - із 29 тис. тоннами соняшникової олії в Оман.
За словами Палли, незважаючи на те, що черга на огляди значно скоротилася, наразі понад 120 суден очікують дозволу на рух.
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