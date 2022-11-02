Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні за два тижні продано 5,54 тис. га сільгоспземель

11:57 02.11.2022 |

Новини АПК

 

В Україні за минулі два тижні, 17-31 жовтня, укладено 2,99 тис. угод із земельними ділянками сільгосппризначення загальною площею 5,54 тис. га, що відповідно на 26,1% і 24,4% менше за показники за попередній період, 3-17 жовтня.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у вівторок, загалом за період з 1 липня 2021 року по 31 жовтня 2022 року, впродовж якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 129,21 тис. транзакцій на земділянки загальною площею 294,84 тис. га.

Згідно з даними відомства, за період 17-31 жовтня щодня укладалися в середньому 214 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,39 тис. га/добу, тоді як упродовж 3-17 жовтня щодобові показники ринку землі становили в середньому 289 угод на загальну площу 0,52 тис. га/добу, 19 вересня - 3 жовтня - 93 угоди на загальну площу 0,17 тис. га/добу, за тиждень 12-19 вересня - 210 угод загальною площею 0,4 тис. га/добу, за тиждень 22-29 серпня - 164 угоди на 0,28 тис. га/добу.

Ця цифра все ще значно нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми довоєнними даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 38,4 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 25,9 тис. га, Полтавська - 23,8 тис. га, Кіровоградська - 23,5 тис. га і Херсонська - 21 тис. га області.

Уточнюється, що за минулі два тижні найбільше землі сільгосппризначення продано в Хмельницькій області (653 га), а також у Дніпропетровській (575 га), Вінницькій (527 га), Полтавській (514 га) і Кіровоградській (446 га) областях.

За даними Мінагрополітики, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну укладено 28,24 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 50,32 тис. га. Найбільше за час війни земділянок продано в Хмельницькій (5,58 тис. га), Полтавській (5,41 тис. га), Вінницькій (5,40 тис. га), Кіровоградській (5,15 тис. га) і Дніпропетровській (4,66 тис. га) областях.

Уточнюється, що за минулі два тижні середня ціна 1 га сільгоспземлі зросла на 3,2% порівняно з попереднім двотижневим звітним періодом - до 38,39 тис. грн/га.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, запущений в Україні в рамках здійснюваної урядом земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3474
  0,1097
 0,30

Курс обміну валют на вчора, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес