В Україні за два тижні продано 5,54 тис. га сільгоспземель

В Україні за минулі два тижні, 17-31 жовтня, укладено 2,99 тис. угод із земельними ділянками сільгосппризначення загальною площею 5,54 тис. га, що відповідно на 26,1% і 24,4% менше за показники за попередній період, 3-17 жовтня.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у вівторок, загалом за період з 1 липня 2021 року по 31 жовтня 2022 року, впродовж якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 129,21 тис. транзакцій на земділянки загальною площею 294,84 тис. га.

Згідно з даними відомства, за період 17-31 жовтня щодня укладалися в середньому 214 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,39 тис. га/добу, тоді як упродовж 3-17 жовтня щодобові показники ринку землі становили в середньому 289 угод на загальну площу 0,52 тис. га/добу, 19 вересня - 3 жовтня - 93 угоди на загальну площу 0,17 тис. га/добу, за тиждень 12-19 вересня - 210 угод загальною площею 0,4 тис. га/добу, за тиждень 22-29 серпня - 164 угоди на 0,28 тис. га/добу.

Ця цифра все ще значно нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми довоєнними даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 38,4 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 25,9 тис. га, Полтавська - 23,8 тис. га, Кіровоградська - 23,5 тис. га і Херсонська - 21 тис. га області.

Уточнюється, що за минулі два тижні найбільше землі сільгосппризначення продано в Хмельницькій області (653 га), а також у Дніпропетровській (575 га), Вінницькій (527 га), Полтавській (514 га) і Кіровоградській (446 га) областях.

За даними Мінагрополітики, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну укладено 28,24 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 50,32 тис. га. Найбільше за час війни земділянок продано в Хмельницькій (5,58 тис. га), Полтавській (5,41 тис. га), Вінницькій (5,40 тис. га), Кіровоградській (5,15 тис. га) і Дніпропетровській (4,66 тис. га) областях.

Уточнюється, що за минулі два тижні середня ціна 1 га сільгоспземлі зросла на 3,2% порівняно з попереднім двотижневим звітним періодом - до 38,39 тис. грн/га.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, запущений в Україні в рамках здійснюваної урядом земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.